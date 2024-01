Kaum Regen erwartet: Entspannung beim Hochwasser in Sicht

Sangerhausen - Die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt könnte sich in den kommenden Tagen leicht entschärfen. „Es wird trockener, die ergiebigen Regenfälle hören auf“, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag. Für den Tagesverlauf und für Freitag werde zwar noch gebietsweise leichter Sprühregen erwartet, es seien aber längst nicht mehr die Mengen der vergangenen Tage. Insgesamt werde es trockener und wesentlich kälter.

Zum Wochenende wird es nach Angaben der Meteorologin deutlich kühler, aueßrdem gibt es vereinzelte Schneefälle bis in die tiefen Lagen. Ab Montag wird für einige Tage sogar Dauerfrost erwartet.