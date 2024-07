An Bahnhöfen und Haltepunkten in Sachsen-Anhalt sind öffentlich zugängliche Toiletten Mangelware. Gerade einmal an jeder zehnten Haltestelle ist eine Toilette vorhanden. Das hat verschiedene Gründe.

Eine Frau wäscht sich in einer öffentlichen Toilette die Hände. In Sachsen-Anhalt gibt es nur an wenigen Bahnhöfen und Haltepunkten öffentliche Toiletten. (Archivbild)

Magdeburg - Nur an wenigen Bahnhöfen und Haltepunkten in Sachsen-Anhalt gibt es öffentliche Toiletten. Wie aus einer Kleinen Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, gibt es an den insgesamt 322 Haltestellen nur 41 öffentliche Toiletten. Das entspricht knapp 13 Prozent. Die Landesregierung teilte auf die Anfrage mit, dass keine Pflicht zur Bereitstellung von Toiletten bestehe. Die Entscheidung werde je nach Bahnhof individuell entschieden. Dabei würden Kriterien wie der örtliche Bedarf etwa durch Gastronomiebetrieb, Vandalismus oder Betriebskosten berücksichtigt. Spitzenreiter mit sieben öffentlichen Toiletten ist der Landkreis Harz. Im Altmarkkreis Salzwedel sowie in Halle und Magdeburg gibt es jeweils nur eine öffentliche Toilette.