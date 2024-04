Osnabrück - Der Rahmen stimmte, das Ergebnis nicht: Und so steht der VfL Osnabrück nach dem desillusionierenden 0:3 (0:2) im Niedersachsen-Duell mit Eintracht Braunschweig wieder einmal vor der Rückkehr in die 3. Liga. „Nach dem Schlusspfiff war es deshalb auch sehr emotional und erdrückend für uns, weil jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat“, gestand VfL-Profi Florian Kleinhansl am Samstag.

Vier Spieltage vor dem Saisonende ist die Chance auf die Rettung nur noch theoretischer Natur. Selbst der Tabellenvorletzte 1. FC Kaiserslautern hat bereits sechs Punkte mehr als die Lila-Weißen. Und dennoch hielten die treuen Anhänger, die vor der Partie mit einer tollen Choreografie den 125. Geburtstag des Clubs feierten, auch in dieser schweren Stunde zum Team des Aufsteigers.

Zwar gab es euch vereinzelt Pfiffe, doch das Gros der Zuschauer verabschiedete die niedergeschlagenen Spieler mit Applaus. „Ich glaube, unsere Fans haben schon ein Gespür, dass wir uns nicht haben hängen lassen, es aber einfach nicht gereicht hat“, sagte Kleinhansl.

In den verbleibenden vier Partien geht es für das Team von Trainer Uwe Koschinat nun darum, sich anständig aus der 2. Bundesliga zu verabschieden. Gegen eine sehr reife und stabile Braunschweiger Mannschaft wurde noch einmal deutlich, dass dem VfL einfach die Qualität fehlt, um in dieser Liga mitzuhalten.

Koschinat war es mit viel Arbeit gelungen, vor allem die Defensive zu stabilisieren. Doch vor einer Woche beim 0:4 in Kiel und nun beim 0:3 gegen Braunschweig fehlte ausgerechnet diese Stabilität. „Wir müssen unser defensives Verhalten infrage stellen. Denn das wird die einzige Basis sein für bessere Momente in den letzten vier Spielen“, sagte Koschinat, dessen Zukunft an der Bremer Brücke noch unklar ist.