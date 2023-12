In den Kindergärten des Landes sind Männer klar in der Unterzahl. Nach Ansicht des Linke-Abgeordneten Daniel Reinhardt wären mehr männliche Erzieher wünschenswert. Andere Probleme in der frühkindlichen Bildung seien derzeit aber wichtiger.

Erfurt - Kinderbetreuung im Kindergarten bleibt in Thüringen weiterhin vor allem Frauensache. In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil männlicher Erzieher zwar leicht und kontinuierlich gestiegen, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Das geht aus einer Statistik des Bildungsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach waren zum Stichtag 1. März 1669 Männer in den Kitas des Landes beschäftigt. Insgesamt kümmerten sich 18 724 Fachkräfte in den Einrichtungen um die Kinder. Damit lag der Männeranteil bei 8,9 Prozent.

Traditionell ein Frauenberuf

Daniel Reinhardt ist selbst Erzieher und sitzt für die Linke als Abgeordneter im Thüringer Landtag. Seiner Ansicht nach hat der geringe Männeranteil in den Kindergärten mehrere Gründe.

„Ja, es ist traditionell eher ein Frauenberuf und das ist noch heute in den Köpfen so drin“, sagte der Sprecher für frühkindliche Bildung und Ausbildungspolitik der Linke-Fraktion. Als Erzieher verdiene man deutlich weniger Geld als in anderen Berufen, die eher von Männern ergriffen werden. „Es gibt nicht wirklich tolle Aufstiegschancen. Entweder bist du Erzieher oder wirst noch Mentor oder Kita-Leiter, aber das war's“, erklärte er.

Vor zehn Jahren lag der Männeranteil bei rund 6,4 Prozent, im Jahr 2006 sogar nur bei einem Prozent. Laut Bildungsministerium ziele die Öffnung des Berufs auf „Heterogenität in allen Bereichen“ ab. In den vergangenen Jahren hat sich in Thüringen auch teilweise der Ausbildungsweg geändert. Bei der sogenannten praxisintegrierten Ausbildung erhalten die angehenden Erzieherinnen und Erzieher Geld, zuvor führte der klassische Weg meist über eine schulische Ausbildung, in der Schulgeld fällig wurde.

Männliche Bezugspersonen

Laut Reinhardt hätten Männer mitunter im Kindergarten andere Herangehensweisen als Frauen oder machten andere Lösungsvorschläge. Außerdem erhielten zum Beispiel Kinder alleinerziehender Mütter so auch die Möglichkeit, dass sie „auch mal eine Beziehung zu einer männlichen Bezugsperson aufbauen können“, sagte Reinhardt. Läuft zwischen den Eltern zu Hause nicht alles gut, sei für Kinder auch interessant, wie Männer und Frauen im Kindergarten miteinander umgehen.

„Für unsere Gesellschaft wäre es sinnvoll, wenn im frühkindlichen Bereich auch Männer sind.“ Kinder seien bis in den Grundschulbereich hinein die meiste Zeit von Frauen umgeben.

Eine Kampagne, um mehr Männer in den Beruf zu locken, braucht es laut Reinhardt aber nicht. „Ich glaube, dass Thüringen im Kindergartenbereich andere Probleme hat als über die Anzahl der männlichen Erzieher zu sprechen.“ Es gehe vor allem um die Entwicklung des Personalschlüssels.

Linke, SPD und Grüne wollten mit einer Änderung des Kindergartengesetzes die Betreuungsqualität verbessern und erreichen, dass sich eine Erzieherin oder ein Erzieher um weniger Kinder kümmern muss als bisher. Bildungsexperten kritisieren den Personalschlüssel in Thüringen regelmäßig. Doch das Vorhaben ist teuer und wurde bei den Haushaltsverhandlungen am Ende für 2024 nicht berücksichtigt. „Mit dem jetzigen Haushalt werden wir dort keine Verbesserung herbeiführen.“