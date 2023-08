Erfurt - Ein im Motorraum eines Autos gefangenes Katzenbaby hat in Erfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten am Dienstagnachmittag unter einem Auto ein lautstarkes Miauen wahrgenommen und die Polizei alarmiert, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, den Besitzer des Autos ausfindig zu machen. Der Mann öffnete daraufhin die Motorhaube seines Wagens. Die Polizisten entdeckten ein schwarzes Katzenbaby unter dem Motorblock. Die gerettete Katze wurde von den Polizisten in Obhut genommen und in ein Tierheim gebracht.