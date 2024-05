Katja Wolf, Oberbürgermeisterin von Eisenach, stellt eine Kampagne des Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) für die Landtagswahl am 1. September in Thüringen vor.

Erfurt - Eisenachs Oberbürgermeisterin und frühere Linken-Politikerin Katja Wolf soll das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Spitzenkandidatin in den Thüringer Landtagswahlkampf führen. Das sieht ein Vorschlag des BSW-Landesvorstands zur Listenaufstellung für den Landesparteitag am Samstag vor, wie BSW-Vertreter am Dienstag bekanntgaben. Thüringens BSW-Co-Chef Steffen Schütz steht demnach auf Platz zwei, der dritte Listenplatz ist dem Vorschlag zufolge für den früheren MDR-Moderator Steffen Quasebarth reserviert.

Nach Wolfs Angaben ist noch nicht entschieden, ob es nur eine Spitzenkandidatin oder etwa ein Spitzenkandidaten-Duo geben werde. Man trete ohnehin als Team an, sagte Wolf.

Der Listenvorschlag soll am Dienstagabend bei einer Mitgliederversammlung noch besprochen werden, betonte Wolf. Auf den Plätzen vier und fünf schlägt der Landesvorstand die frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Sigrid Huppach und den Ex-Grünen-Landesparteichef Frank Augsten vor. Die Landesliste muss am Samstag noch mit Wahlen bestätigt werden. Auch der frühere Linke-Landtagsabgeordnete Tilo Kummer soll einen der vorderen Listenplätze erhalten. Details zu den weiteren Listenplätzen wollte Wolf mit Blick auf die noch anstehenden Beratungen zunächst nicht nennen.