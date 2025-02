Die Fußballerinnen des 1. FC Union können auch in Zukunft auf Katja Orschmann setzen. Gut einen Monat nach ihrer Zwillingsschwester verlängerte auch die Verteidigerin ihren Vertrag.

Berlin - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin rüsten sich für den Durchmarsch in die erste Bundesliga. Nach fünf Neuzugängen und weiteren Vertragsverlängerungen in der Winterpause setzte auch Katja Orschmann ihre Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier, wie der Verein mitteilte. Wie üblich verzichtet Union auf die Angabe der Vertragslaufzeit.

Die derzeit verletzte Verteidigerin kehrte im Januar 2023 zum zweiten Mal seit ihrem ersten Engagement 2013 nach Köpenick zurück und absolvierte bis zum Aufstieg in die zweite Liga im vergangenen Sommer 33 Spiele. Einen Monat zuvor hatte ihre Zwillingsschwester Dina ihren Vertrag vorzeitig verlängert.

Union ist nach dem 2:1-Sieg zum Rückrundenauftakt mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Nürnberg, der am Sonntag in der Alten Försterei antritt (15.30 Uhr), Zweiter. Die ersten drei Mannschaften steigen in dieser Spielzeit auf, der viertplatzierte SV Meppen hat bereits sieben Zähler Rückstand auf Union.