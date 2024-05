Ilsenburg - Der Kater eines 83-Jährigen ist in Ilsenburg (Landkreis Harz) von Unbekannten getötet worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen, wie sie am Freitag mitteilte. Demnach verschwand das Tier bereits am 24. April. Am folgenden Tag fand der Senior seinen Kater ohne Kopf und ohne Beine in seinem Vorgarten. Laut Polizei muss das Tier dort abgelegt worden sein. Die fehlenden Körperteile seien bislang nicht wieder aufgetaucht.