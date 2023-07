Magdeburg/Burg - Ein fehlgeschlagener Probealarm hat im Landkreis Jerichower Land für Irritationen gesorgt. Statt des Probealarms wurde versehentlich der Katastrophenalarm ausgelöst, wie der Landkreis am Donnerstag in Burg bei Magdeburg mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch.

Grund für die Fehlauslösung sei ein Softwarefehler, der bei der Umstellung auf ein neues Einsatzleitsystem aufgetreten sei. Der Fehler liege allein bei der Ansteuerung des Probealarms. Demnach ist die Funktionsfähigkeit der Sirenen im Landkreis nicht beeinträchtigt. Derzeit arbeiten Techniker daran, den Fehler zu beheben.

Der Landkreis versicherte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe.