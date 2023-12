Bad Fallingbostel - Im Landkreis Heidekreis ist am Mittwochabend der Katastrophen-Voralarm ausgelöst worden. Hintergrund sei die angespannte Hochwasserlage in den Samtgemeinden Ahlden, Rethem und Schwarmstedt, teilte die Kreisverwaltung mit. Derzeit sei diese allerdings noch beherrschbar. Obwohl seit der Nacht auf Dienstag an der Oker- und der Innerstetalsperre Wasser abgelassen werde, sei eine Verschlimmerung der Hochwassersituation in den Flüssen Innerste und Oker nicht zu erwarten.

Allerdings würden die Wasserstände in den Unterläufen von Aller, Leine und Oker weiterhin steigen, so dass sich die Hochwassergefährdung verschärfe, hieß es weiter. Es bestehe die Möglichkeit, dass ein Katastrophenfall eintrete. In den Samtgemeinden wurden wegen der angespannten Hochwasserlage örtliche Einsatzleitungen eingerichtet, um die Kräfte vor Ort zu koordinieren. Es seien Kreisfeuerwehrbereitschaften aus den Landkreisen Uelzen, Lüneburg und Harburg angefordert worden. „Sie unterstützen mit mehr als 100 Kräften“, hieß es weiter.