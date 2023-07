Schmölln - In einem Supermarkt in Schmölln im Landkreis Altenburger Land hat ein Unbekannter eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und Geld geraubt. Der Mann betrat den Supermarkt am Dienstagabend mit dem Messer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Damit bedrohte er die 34 Jahre alte Kassiererin und nahm Geld aus der Kasse. Daraufhin flüchtete er. Die Polizei konnte ihn bei der Fahndung nicht finden. Verletzt wurde bei dem Raub niemand.