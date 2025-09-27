weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  MZ.de
    2. >
  Panorama
    3. >

  Kriminalität: Kassenautomat an Aussichtsturm im Erzgebirge aufgebrochen

Die Geldkassette an einem Aussichtsturm in Eibenstock wird gestohlen. Die Täter entkommen in der Nacht unerkannt.

Von dpa 27.09.2025, 10:10
Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute in unbekannter Höhe. (Symbolbild)
Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute in unbekannter Höhe. (Symbolbild) Robert Michael/dpa

Eibenstock - Unbekannte haben einen Kassenautomaten an einem Aussichtsturm in Eibenstock (Erzgebirgskreis) aufgebrochen. Die Diebe stahlen in der Nacht zu Freitag die Geldkassette und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannter Höhe, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden an dem Automaten wurde mit 1.000 Euro beziffert.