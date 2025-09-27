Die Geldkassette an einem Aussichtsturm in Eibenstock wird gestohlen. Die Täter entkommen in der Nacht unerkannt.

Eibenstock - Unbekannte haben einen Kassenautomaten an einem Aussichtsturm in Eibenstock (Erzgebirgskreis) aufgebrochen. Die Diebe stahlen in der Nacht zu Freitag die Geldkassette und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannter Höhe, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden an dem Automaten wurde mit 1.000 Euro beziffert.