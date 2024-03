Ein Mitarbeiter einer Apotheke steckt eine Gesundheitskarte in ein Lesegerät.

Magdeburg - Bei der Umstellung vom rosafarbenen Papierrezept auf die elektronische Variante für verschreibungspflichtige Arzneimittel hakt es aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung. „Aktuell kommt es immer wieder zu Problemen beim Erstellen, Versenden und Einlösen von eRezepten, technische Störungen lähmen wieder mal den Ablauf in Praxen und Apotheken“, teilte die Kassenärztliche Vereinigung am Mittwoch in Magdeburg mit. Vertragsärzte und -psychotherapeuten stünden der Digitalisierung des Gesundheitswesens offen gegenüber, aber die digitalen Anwendungen müssten auch funktionieren. Beim eRezept stehe immer noch die Mehrarbeit vor dem Mehrwert.