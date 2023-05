Berlin - Die Krankenkassen übernehmen in Berlin rückwirkend zum 8. April die Kosten für Covid-19-Schutzimpfungen. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) am Montag in Berlin mit. Für die Praxen gelte nun eine Vergütung in Höhe von 15 Euro je Impfung. „Es ist gut, dass wir mit den Krankenkassen endlich eine Einigung erzielt haben - im Interesse der Berliner Bevölkerung und unserer Mitglieder, den Ärztinnen und Ärzten in der ambulanten Versorgung“, hieß es vom KV-Vorstand. Bis zum 7. April hatte der Bund laut KV Berlin die Kosten übernommen.