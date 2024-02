Schönebeck - Einen Tag vor Rosenmontag gibt es bereits die ersten Karnevalsumzüge in Sachsen-Anhalt. Unter anderem in Ranies und Aschersleben (beide Salzlandkreis) und Bernburg (Saalekreis) ziehen die Närrinnen und Narren nach eigenen Angaben schon am Sonntag durch die Orte. Zu den großen Rosenmontagsumzügen in Halle und Köthen werden mehrere Tausend Menschen erwartet. Im Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt sind mehr als 180 Vereine und fast 18.000 Mitglieder organisiert.