Feste Karnevalsumzug in Braunschweig: Hoffen auf 300.000 Narren

Der „Schoduvel“ in Braunschweig zieht nach der Corona-Delle wieder zahlreiche Menschen an. Ob die Marke von 300.000 Narren am Sonntag erreicht wird, hängt wesentlich von einem Faktor ab.