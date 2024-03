Vielen Ostsee-Urlaubern sind Karls Erlebnis-Dörfer schon länger bekannt. Fortan ist die Kette auch in Sachsen präsent: Die Eröffnung in Döbeln ließen sich am Wochenende viele Familien nicht entgehen.

Bonbons in Gläser mit dem Etikett „Ich liebe Karls Döbeln“ in der Geschmacksrichtung Erdbeer-Kirsch, aufgenommen bei der Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf.

Döbeln - Raupenbahn, Traktor-Fahrten und viel Kulinarisches rund um die Erdbeere: Am Sonnabend hat in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) das erste Karls Erlebnis-Dorf in Sachsen für Besucher geöffnet. Trotz teils strömenden Regens haben es sich viele Familien nicht nehmen lassen, das rund 6 Hektar große Areal an der Autobahn 14 zu erkunden. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zählte zu den ersten Besuchern. Die Stimmung und das Feedback der Besucher am Eröffnungswochenende haben alle Erwartungen übertroffen, wie eine Unternehmenssprecherin am Sonntag resümierte. Genaue Besucherzahlen wurden nicht genannt.

Einen Schreckmoment gab es am frühen Sonntagmorgen. Gegen 5.20 Uhr sei durch eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst worden, informierte Döbelns Gemeindewehrleiter Steffen Janasek auf Anfrage. Rund 30 Feuerwehrleute eilten mit mehreren Fahrzeugen zu dem neuen Freizeitpark. Vor Ort habe sich der Alarm allerdings als Fehler herausgestellt. In einem Gebäude habe in den frühen Morgenstunden schon der Bäcker gearbeitet. Durch die Hitze beim Öffnen des Ofens habe dann der Brandmelder angeschlagen.

Als kleine Entschädigung seien die Feuerwehrleute mit frischem Bienenstich verköstigt worden, erläuterte Janasek. Nach dem Frühstück rückten sie wieder ab. Über den Einsatz hatten zuvor „Bild“ und „Sächsische Zeitung“ berichtet. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte den Vorfall. Es sei nichts passiert und der Einsatz habe keine Auswirkungen auf den Besucherbetrieb am Sonntag gehabt, betonte sie.

Die Kette Karls stammt aus Mecklenburg-Vorpommern und ist vielen von Urlauben an der Ostsee bekannt. Der Park in Döbeln ist das inzwischen sechste Erlebnis-Dorf. Im Sommer sollen hier noch rund 1,5 Hektar für ein Maislabyrinth hinzukommen. Neben Raupenbahn, Kletter-Erdbeere, Traktorbahn und XXL-Hüpfkissen setzt Karls in Sachsen auf das Thema Bockwurst und hat dazu eigens ein „Bockwurstland“ kreiert. Das Erlebnis-Dorf sei ein großer Spielplatz für alle Kinder und Erwachsene, so das Unternehmen. Zugleich werden viele Produkte rund um die Erdbeere vermarktet - vom Brotaufstrich über Kekse, Bonbons und Brause bis hin zu Seife und Kuscheltieren. Auf dem Areal sind den Angaben zufolge rund 100 Menschen beschäftigt. Das Erlebnis-Dorf ist ganzjährig geöffnet.

Auch andernorts in Sachsen stehen Freizeitparks in den Startlöchern für die neue Saison. So wurde am Wochenende im Sonnenlandpark in Lichtenau bei Chemnitz die Sommersaison eingeläutet, am Montag will der Saurierpark Kleinwelka bei Bautzen nachziehen. Kurz vor Ostern starten dann am Donnerstag auch die Freizeitparks Plohn im Vogtland und Belantis bei Leipzig nach der Winterpause wieder durch.