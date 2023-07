Erfurt - Thüringens Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) hat sich im Landtag zufrieden mit der Umsetzung des Deutschland-Tickets in Thüringen gezeigt. „Die Verkaufszahlen in Thürinen sind sehr gut“, sagte die Politikerin am Donnerstag im Parlament in Erfurt. Besprochen wurde im Plenum ein Gesetzentwurf, der die rechtliche Grundlage für die Fortführung des Tickets ist, das im Mai bundesweit eingeführt wurde. Karawanskij sagte, dass die Bundesländer das Deutschland-Ticket ab Oktober weiterführen. Dafür sei das Gesetz nötig. „Wir sind gut im Zeitplan“, sagte sie. Der Entwurf wurde in den Infrastrukturausschuss überwiesen.