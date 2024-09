Berlin - Basketball-Kapitän Martin Hermannsson von Bundesligist Alba Berlin verliert trotz des personell schwierigen Sommers und vieler Fragezeichen rund um den Hauptstadt-Club die großen Ziele nicht aus den Augen. „Wir wollen in der Liga nicht nur mithalten – wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Alba spielt immer um Titel“, stellte der Isländer im Interview des rbb klar.

Der Vizemeister aus Berlin musste im Sommer viele wichtige Spieler ziehen lassen. Statt großer Stars gibt es ein junges entwicklungsfähiges Team. Auch finanziell hinkt Alba dem großen Rivalen FC Bayern weiter deutlich hinterher. Die hohen Hallenkosten belasten zudem das Budget der Hauptstädter.

Hermannsson: Vorleben, wie man Spiele gewinnt

Hermannsson (30) weiß um die Skepsis, die rund um den Verein herrscht. „Natürlich liest niemand gerne, wenn man von vorneherein abgeschrieben wird. Aber wir haben viel Talent und wenn wir gesund bleiben, können wir viele Leute Lügen strafen“, sagte der Spielmacher vor dem Bundesliga-Duell mit Oldenburg am Samstag (18.30 Uhr).

Vor allem in der Euroleague, in der Alba in der Vorsaison mit nur fünf Siegen abgeschlagener Tabellenletzter war, ist der Isländer als Anführer gefordert. „Wir sind diese Saison vermutlich noch jünger, als es sich die Verantwortlichen gewünscht haben. Das ist eine Herausforderung für mich: Ich muss den jungen Spielern vorleben, wie man Spiele in der Euroleague gewinnt“, sagte der Basketballer.