Mit Alkohol im Blut am Steuer: Ein 36-Jähriger manövriert sein Frachtschiff gefährlich über den Mittellandkanal. Wie die Fahrt schließlich endete.

Wunstorf-Kolenfeld - Mit zwei Promille im Blut hat ein Kapitän sein Frachtschiff über den Mittellandkanal gesteuert. Zeugen hatten in Wunstorf-Kolenfeld bei Hannover ein „untypisches Fahrverhalten“ bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Wasserschutzpolizei rückte aus und forderte den Kapitän auf, das Schiff anzulegen. Für das Manöver im Bereich Bückeburg habe er mehrere Versuche benötigt.

An Bord stellten die Beamten fest, dass sowohl der 36-jährige Kapitän als auch der 33-jährige Matrose stark alkoholisiert waren. Der jüngere hatte mit 2,2 Promille noch mehr Alkohol im Blut als der Schiffsführer. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr ein. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt.