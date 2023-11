Rom - Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe ist in die Athletenkommission der Europäischen Olympischen Komitees gewählt worden. Das teilte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) am Dienstag mit. Der 42 Jahre alte Rauhe, der seine erfolgreiche Karriere mit Gold im Viererkajak bei den Olympischen Spielen in Tokio beendete, wurde in Rom von den europäischen Athleten-Vertretern und -Vertreterinnen in das Gremium gewählt.

„Ich freue mich sehr über die Wahl in die EOC Athletenkommission und darüber, dass ich die vielen positiven Erfahrungen, die ich bei sechs Olympischen Spielen habe erleben dürfen und die mir der Sport insgesamt gegeben hat, nun in die Gremienarbeit auf europäischer Ebene einbringen kann“, sagte der 16-malige Weltmeister aus Berlin, der sich bei der Wahl für den Sommersport gemeinsam mit der serbischen Sportschützin Zorana Arunovic und der slowakischen Bogenschützin Alexandra Miskovska unter insgesamt elf Bewerbern durchsetzte. Für den Wintersport wurde die estnische Biathletin Johanna Taliharm gewählt. Die ersten Glückwünsche kamen von Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB): „Mit Ronald können wir einen unserer erfahrensten Athleten in die Kommission entsenden. Wir wünschen ihm Erfolg dabei, die Anliegen der Athletinnen und Athleten engagiert zu vertreten und freuen uns zugleich über die weitere Stärkung für unser internationales Netzwerk.“