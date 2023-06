Kantor: Kreuzchor nach Corona in alter Stärke zurück

Dresden - Der Dresdner Kreuzchor hat nach zwei Jahren eingeschränkter Aktivität wegen der Corona-Pandemie nach Angaben seines Kantors zu alter Stärke zurückgefunden. „Ich bin stolz auf meine Kruzianer und dass unsere erste Saison so erfolgreich verlaufen ist“, bilanzierte Kantor Martin Lehmann am Mittwoch sein erstes Jahr im Amt. Dank der Einsatzfreude der Sängerknaben und ihrer Offenheit ihm gegenüber sei das Niveau außergewöhnlich. „Es ist gelungen, das oratorische Kernrepertoire zu verstetigen, die Tradition des A-Cappella-Gesangs im Repertoire zu erweitern und den Chorklang in meiner Handschrift hörbar zu machen.“

In der Saison 2023/24 ziehe sich das Thema Wasser, Symbol des Lebens und der Erneuerung, als musikalisches Motiv „wie ein roter Faden“ durch Vespern, Konzerte und Tourneen, sagte Lehmann. Die Kruzianer werden unter anderem mit einem A-Cappella-Programm bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern sowie in der Hamburger Elbphilharmonie gastieren. Zudem wird die Tradition von Kompositionsaufträgen fortgesetzt, mit der Dresdnerin Agnes Ponizil. Neue Formate wie eine Vesper mit Nachwuchssängern, Familien- und Schulkonzerte sollen helfen, weiterhin den Chornachwuchs zu sichern. Mit Blick auf die Zukunft sei es wichtig, „immer wieder junge Menschen für das Singen zu begeistern“.

Lehmann, als Schüler selbst Kruzianer, ist seit September 2022 der 29. Kreuzkantor nach der Reformation. Das 1216 gegründete Ensemble gehört zu Deutschlands renommiertesten Knabenchören und ist eine städtische Institution. Ihm gehören bis zu 140 Sänger zwischen 9 und 19 Jahren an, die Gottesdienste, Vespern und musikalisches Leben in der Kreuzkirche gestalten. Das Repertoire reicht vom Frühbarock bis zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik. Dazu kommen Tonaufnahmen, Auftritte auch mit der Sächsischen Staatskapelle sowie Tourneen im In- und Ausland.