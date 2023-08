Saalburg-Ebersdorf - Kanonenschläge und Blasmusik läuten an diesem Freitagabend (18.00 Uhr) traditionell das Techno-Festival „SonneMondSterne“ (SMS) an der Bleilochtalsperre in Thüringen ein. Zur 25. Auflage des auf elektronische Musik spezialisierten Festivals bei Saalburg-Ebersdorf feiern an diesem Wochenende Zehntausende Gäste und DJ-Größen aus der ganzen Welt eine große Party.

Bis zum Sonntag sind nach Veranstalterangaben 150 Auftritte geplant. Darunter sind bekannte Künstler wie der US-amerikanische Rapper Macklemore, die belgische DJane Amelie Lens und die Musikproduzenten Major Lazer (USA). Geravt wird nicht nur auf vier Open-Air-Bühnen und in drei Zelten, sondern auch auf einem Boot auf dem Stausee.

SMS ist eines der größten Festivals der elektronischen Musik in Deutschland und den Angaben nach ausverkauft. Im vergangenen Jahr waren 40.000 Tickets verkauft worden. Die Anreise der SMS-Feuerfreudigen hatte am Mittwoch begonnen und für Staus auf der A9 und auf den Zufahrten zum Stausee gesorgt. Im Anreisestau zum Techno-Festival war am Mittwoch eine 21-Jährige von einem Anhänger überrollt und schwer verletzt worden.