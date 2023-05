Känguru in Erfurt unterwegs

Erfurt - In Erfurt ist am Mittwochabend ein Känguru gesichtet worden. Nachdem ein Bürger die Polizei alarmiert hatte, entdeckten die Beamten das Tier auf dem Gelände eines Reifenhandels. Allerdings verschwand das Känguru daraufhin schnell im Unterholz angrenzender Büsche, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Auf Anfrage prüfte der Erfurter Zoo seine Bestände, konnte jedoch kein fehlendes Känguru feststellen. Schließlich wurde der Besitzer ausfindig gemacht, welcher die Suche nach dem Tier eigenständig übernahm.