Zolldrohungen und mögliche Handelskriege setzen die Industrie unter Druck. Die Hannover Messe strebt nun mehr Zusammenarbeit an. Eine Schlüsselrolle könnte das Partnerland spielen.

Hannover - Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump beschert der Hannover Messe in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt: das Partnerland Kanada. Unter dem Druck neuer US-Zölle will Kanada die weltgrößte Industrieschau nutzen, um neue Allianzen zu schmieden.

„Jetzt ist die perfekte Zeit für uns als Partnerland“, sagte Christina Bilyk, die den Auftritt der Kanadier organisiert. „Und ich denke, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren können.“

260 Aussteller kommen allein aus Kanada nach Hannover. „Das ist eine fantastische Zahl“, sagte Messechef Jochen Köckler. Und es sei ein klares Statement. „Nicht nur Europa rückt enger zusammen, sondern Europa auch mit Kanada. Das gibt allen sicherlich Zuversicht.“

Nach den ersten Ankündigungen von Zöllen durch Trump vor zwei Monaten habe es noch einmal einen deutlichen Schub gegeben, berichtet Jayson Myers von der Initiative Next Generation Manufacturing Canada. 80 neue Anmeldungen seien allein in den Wochen seit Trumps Amtsantritt eingegangen.

Nach den Problemen mit dem bisher größten Handelspartner USA seien kanadische Firmen nun daran interessiert, neue Kunden, neue Zulieferer, neue Partner und neue Investoren zu finden - vor allem in Europa.

Fast jeder vierte Aussteller kommt aus China

Zu der weltgrößten Industrieschau werden vom 31. März bis 4. April erneut rund 4.000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern erwartet. Allein aus China haben sich mehr als 900 Firmen angemeldet. Und auch aus den USA hätten sich wieder fast 100 Firmen angekündigt. „Wir merken auch da bei allen politischen Turbulenzen keine Abkehr von Hannover und Europa“, sagte Köckler.

Trotz der weltweiten Unsicherheiten rechnet der Messechef mit einer deutlich besseren Stimmung auf der Messe als noch vor einem Jahr. Dazu beitragen dürften auch die Pläne der kommenden Bundesregierung für milliardenschwere Investitionen in die Infrastruktur. „All das, was an Infrastruktur Technologien braucht, das tut auch den Ausstellern der Hannover Messe gut. Das werden wir auf der Messe deutlich spüren“, sagte er.

Künstliche Intelligenz kommt in Industrie an

Leitthema der diesjährigen Auflage ist die industrielle Transformation. Großen Raum nimmt erneut die Künstliche Intelligenz ein. „Das ist keine Zukunftsvision mehr, sondern das kommt in die konkreten Anwendungen“, sagte Köckler.

Die seien nun auf der Messe zu sehen. Etwa ein Roboter, der per KI Elektrobatterien zerlegt. Oder ein Industrial Copilot von Siemens und Microsoft, mit dem sich Roboter per Sprache steuern lassen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen, vor denen die Wirtschaft stehe, seien solche Lösungen wichtiger denn je, sagte der Messechef.

Feierlich eröffnet wird die Messe am Sonntagabend vom geschäftsführenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), ab Montag steht sie dann auch für Fachbesucher offen. Unklar ist, ob auch Kanadas neuer Regierungschef Mark Carney zur Eröffnung kommen wird. Er hatte erst Mitte März das Amt von Justin Trudeau übernommen und kurz darauf Neuwahlen für Ende April angesetzt.