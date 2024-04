Dresden - Im Kampf gegen Kinderpornografie haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag 22 Wohnungen in Dresden sowie den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen durchsucht. Die Ermittler stellten nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden Dutzende Handys, Computer sowie 143 andere digitale Speichermedien sicher. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen 20 Beschuldigte, ein 41-Jähriger wurde vorläufig festgenommen. An dem Einsatz waren 28 Kriminalisten der Polizeidirektion Dresden sowie 89 Beamte der sächsischen Bereitschaftspolizei beteiligt.