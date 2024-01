Hannover - Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist der Kältebus der Johanniter in Hannover bei bedürftigen Menschen besonders gefragt. Neben frisch gekochtem Essen und heißen Getränken haben die Helfer auch warme Kleidung, Schlafsäcke und Hygieneprodukte dabei.

„Es ist immer schön rauszufahren und den Menschen zu helfen“, sagte Michael Jakobson, Koordinator des Kältebusses der Johanniter in Hannover. Die Arbeit sei „elementar wichtig“, denn teilweise sei dies die einzige Mahlzeit, die manche der Menschen am Tag bekämen.

Auch für das Allgemeinbefinden der Menschen sei der Kältebus sehr wichtig. „Die kommen essen, freuen sich, schnacken mit uns, die erzählen uns ihre Geschichten“, sagte Jakobson. Pro Schicht sind zehn Helfer im Einsatz, die rund 150 Portionen kochen.

Die Johanniter-Kältehilfe ist seit 2007 unterwegs. Von November bis Ende März sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Kältehilfe im Einsatz. Zurzeit engagieren sich rund 40 Menschen, die dreimal pro Woche an zwei Punkten in der Innenstadt von Hannover Essen und warme Kleidung ausgeben. Außerdem fährt das Kältehilfeteam weitere Orte an und bietet dort Menschen seine Hilfe an.