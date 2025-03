Kühle Temperaturen, Nebel und Frost: Das Wochenende in Sachsen-Anhalt bleibt eher winterlich. Nachts droht Glätte, im Harz könnte es sogar schneien. Was der Deutsche Wetterdienst noch vorhersagt.

Magdeburg - Am Wochenende bleibt es in Sachsen-Anhalt meist trocken und ist gelegentlich auch sonnig, aber kalt. Am Samstag liegen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 6 bis 9 Grad, im Oberharz ist es mit minus 1 bis 4 Grad kühler.

In der Nacht zum Sonntag wird es demnach wolkig und neblig, die Temperaturen verharren im Minusbereich. Zudem könnte sich stellenweise dichter Nebel bilden, der für Sichtbehinderungen sorgt.

Der Sonntag beginnt vielerorts neblig, im Süden des Landes sind aber auch sonnige Abschnitte möglich. Im Laufe des Tages ziehen aus Norden neue Wolken auf, es bleibt jedoch meist trocken. Die Temperaturen bleiben am Tag im einstelligen Bereich.

In der Nacht zum Montag kann gebietsweise Regen oder Schneeregen fallen, im Harz auch Schnee. Wegen überfrierender Nässe besteht Glättegefahr, warnt der DWD.