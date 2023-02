München - Der FC Bayern München richtet im Kampf um die Spitze in der Fußball-Bundesliga eine klare Ansage an die aufgerückte Konkurrenz. „Obwohl sich darüber sicher viele freuen, wollen wir als FC Bayern so schnell wie möglich wieder für klare Verhältnisse sorgen - und damit gegen Union Berlin beginnen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn dem „Kicker“. Die Bayern empfangen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Abschluss des 22. Spieltages den punktgleichen Tabellendritten 1. FC Union Berlin zum Spitzenspiel.

Der deutsche Meister hatte in der Bundesliga zuletzt aus sechs Partien nur neun Punkte geholt und am vergangenen Spieltag mit 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Dadurch führt das Team von Trainer Julian Nagelsmann die Tabelle mit 43 Zählern nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor Borussia Dortmund und Union Berlin an. „Dadurch, dass wir definitiv zu viele Punkte liegen gelassen haben, ist der Kampf um die Spitze im Moment sehr spannend“, sagte Kahn.

Um auch in der Bundesliga wie zuletzt in der Champions League beim 1:0 bei Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel erfolgreich zu sein, sieht Kahn die gesamte Mannschaft gefordert. „Es geht immer um totale Bereitschaft, Gier, Wille und zugleich eine gewisse Leichtigkeit. Bringen wir das auf den Platz, sind wir nicht zu schlagen“, meinte der Bayern-Boss.