Potsdam - Der handwerkliche Kachelofenbau und der Bau von Spreewaldkähnen werden von der Unesco als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet. Bei einer Festveranstaltung am kommenden Donnerstag in Potsdam, bei der auch noch elf weitere deutsche Preisträger der Alltagskultur in das Kulturerbe aufgenommen werden, will auch Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sprechen.

Zum Netzwerk handwerklicher Kachelofenbau, das als Gutes Praxisbeispiel in das Immaterielle Kulturerbe aufgenommen wird, gehört das Ofenmuseum in Velten (Oberhavel). Dort gibt es dann am Freitag ein Ofen-Festival, bei dem die Besucher den Ofenbau live erleben können.

Das immaterielle Kulturerbe repräsentiert nach Angaben des Brandenburger Kulturministeriums lebendige Alltagskultur, die über Generationen weitergegeben werde. Dazu zählten Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Bräuche und Feste sowie Naturheilkunde und Handwerkstechniken. In dem bundesweiten Verzeichnis gibt es mit den Neuaufnahmen dann 144 Einträge, darunter 6 aus Brandenburg.