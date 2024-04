Bad Schandau - Sachsens Landesregierung kommt am Dienstag (10.00 Uhr) in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz zusammen. In der Kabinettssitzung im Bio- und Nationalpark Refugium Schmilka soll vor allem der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Mittelpunkt stehen. Landrat Michael Geisler (CDU) wird zu Gast sein. Zudem soll der Bürgermeister Bad Schandaus, Thomas Kunack (Freie Wähler), die Sitzung mit einem Grußwort an die Mitglieder des Kabinetts eröffnen. Der sächsische Umweltminister, Wolfram Günther (Grüne), wird ebenfalls dabei sein und unter anderem zum Thema Nationalparkregion Sächsische Schweiz berichten.