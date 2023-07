Erfurt - Die Thüringer Landesregierung will am Dienstag (13.00 Uhr) in Erfurt zwei Personalentscheidungen treffen. Berufen werden soll eine neue Regierungssprecherin. Zudem soll Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel zum Beamten auf Lebenszeit ernannt werden.

Als neue Sprecherin von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist die Journalistin Kathi Seefeld vorgesehen. Sie war bereits mehrere Jahre stellvertretende Sprecherin des Berliner Senats. Die 58-Jährige wird das Amt voraussichtlich am 1. August von Falk Neubert übernehmen, der bereits seit längerer Zeit erkrankt ist.

Die Berufung von Vogel zum Beamten auf Lebenszeit ist nicht unumstritten. Grund ist ein Rechnungshofbericht, der die Personalpolitik der Regierung bei Staatssekretären generell kritisiert. Vogel ist Biologe und erfüllt nach Angaben der Staatskanzlei die rechtlichen Vorgaben als Lebenszeitbeamter. Er war vor seinem Eintritt in die Regierung 2022 viele Jahre lang Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen.