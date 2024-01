Erfurt - Die Termine für die Kommunal- und Landtagswahl in diesem Jahr in Thüringen stehen nun endgültig fest. Die Landesregierung habe den Termin 26. Mai für die Wahl der Kommunalparlamente, Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte am Dienstag bestätigt, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit. Mögliche Stichwahlen zu den Oberhäuptern der Kommunen sollen am 9. Juni zusammen mit der Europawahl sein. Ein neuer Landtag wird in Thüringen am 1. September gewählt.

Die Termine wurden bereits im September 2023 vom Kabinett benannt. „Nun hat das Kabinett sie formell bestätigt. Für alle Wählerinnen und Wähler herrscht jetzt absolute Klarheit, wann sie an die Wahlurnen gebeten werden“, erklärte Innenminister Georg Maier (SPD).

Für den Kommunalwahltermin am 26. Mai hätten sich im Vorfeld die kommunalen Spitzenverbände ausgesprochen. Durch den gemeinsamen Termin der Stichwahlen mit der Europawahl erhoffe er sich eine hohe Wahlbeteiligung, erklärte Maier.