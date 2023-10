Berlin - Ein Kabel eines Funkmastes ist am Donnerstag in Berlin-Lichtenberg durch mutmaßliche Brandstiftung beschädigt worden. An dem Fahrzeug einer Baufirma unweit des Masts war außerdem ein Anarchie-Graffiti gesprüht worden, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Daher übernimmt nun der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.