Frankfurt (Oder) - Der Jurist Robert Nissen wird neuer Kanzler der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Das teilte die Lehr-und Forschungseinrichtung am Donnerstag mit. Der 49-Jährige übernimmt demnach die Leitung der Verwaltung am 15. März. Zuletzt hatte Nissen an der Technischen Universität Berlin den Bereich Studierendenservice geleitet.

„Ich freue mich sehr, dass ich künftig an einer der internationalsten Universitäten Deutschlands mit meinen Erfahrungen und meiner Expertise einen Beitrag zu gutem Wissenschaftsmanagement leisten darf“, erklärte Nissen laut Mitteilung. Das Amt musste neu besetzt werden, da der bisherige Kanzler Niels Helle-Meyer zum Februar zur Berliner Humboldt-Universität wechselte.

Nissen arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, bevor er in den Hochschulbereich ging. An der Freien Universität Berlin wurde er persönlicher Referent des Vizepräsidenten und übernahm später die stellvertretende Leitung des Präsidialamtes. Es folgten Stationen an der Technischen Universität Berlin. Uni-Präsidentin Eva Kocher zeigte sich erfreut über die Besetzung mit Nissen wegen dessen fundierter Erfahrung mit universitären Leitungsfunktionen.