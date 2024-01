Magdeburg - Der Jurist Ulrich Vosgerau hat seine Teilnahme an einem Treffen radikal rechter Kreise mit AfD-Funktionären und dem Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, eingeräumt. „Ich hatte gehört, dass der Martin Sellner persönlich ein angenehmer Typ sein soll, der nicht fanatisch wirkt. Also habe ich gerne die Gelegenheit wahrgenommen, ihn persönlich kennenzulernen“, sagte Vosgerau am Donnerstag in Magdeburg. Der Rechtsanwalt ist nach eigenen Angaben CDU-Mitglied.

Im November hatten AfD-Politiker in Potsdam an einem Treffen teilgenommen, bei dem Sellner seine Ideen vortrug, wie das Medienhaus Correctiv berichtete. Sellner stellte bei dem Treffen Ideen dazu vor, wie mehr Ausländer Deutschland verlassen und wie Menschen mit Einwanderungsgeschichte zur Assimilation gedrängt werden könnten. Sellner bestätigte dies der Deutschen Presse-Agentur. Kontakte von AfD-Politikern zu dem Österreicher sind nicht neu, auch wenn die AfD offiziell auf Distanz zur Identitären Bewegung geht, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch gewertet wird.

Vosgerau betonte nun, er pflege normalerweise keine Kontakte zu Rechtsextremisten. Aber: „Es muss möglich sein, in einem privaten Kreis auch mit Menschen einmal zu sprechen, die im Verfassungsschutzbericht auftauchen.“ Mit dem privaten Treffen sei keine öffentliche Ausstrahlung beabsichtigt gewesen. Er selbst habe die Einladung von einem Mandanten bekommen.

Der Jurist bestätigte, dort spontan einen „Vortrag über das verfassungsrechtliche Problem der Briefwahl“ gehalten zu haben. Er sei dazu vom Veranstalter gebeten worden.