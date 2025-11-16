Kurz vor der Hochzeit wird das Ende des Junggesellendaseins gefeiert, gern ausgelassen und verkleidet. In Halle eskaliert eine solche Feier mitten in der Stadt. Es gibt mehrere Verletzte.

Die Polizei in Halle ist zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten in der Innenstadt ausgerückt. (Archivbild)

Halle - In Halle hat ein Junggesellenabschied mit mehr als 20 Beteiligten am Samstagabend in einer Schlägerei geendet. Zunächst hatte sich eine Gruppe junger Männer über das Aussehen der Feiernden lustig gemacht, als diese vom Riebeckplatz in Richtung Marktplatz liefen, wie die Polizei mitteilte. Auf eine zunächst verbale Auseinandersetzung folgten demnach Schläge und Tritte gegen einzelne Personen des Junggesellenabschieds.

Eine Frau soll gestoßen worden sein und sei dabei gestürzt, hieß es. Sie und drei weitere Personen wurden verletzt. Laut Polizei konnten zwei Beschuldigte am Riebeckplatz aufgegriffen werden. Die Ermittlungen dauern an.