Junger Mann steht mit zwei paar Handschellen an den Armen vor der Feuerwache

Da konnte nur noch die Feuerwehr helfen. In Wiesbaden hat ein junger Mann es geschafft, sich Handschellen so an den Arm zu schnallen, dass sie sich nicht mehr öffnen ließen.

Am Ende wurde der junge Mann per Dremel befreit.

Wiesbaden/DUR – Ungeahnten Besuch hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden in der Nacht zu Mittwoch. Wie die Feuerwehr berichtet, standen plötzlich zwei junge Männer vor der Tür, von denen einer ein größeres Problem hatte. „Ein Missgeschick hatte dazu geführt, dass einer der Männer ein Paar Handschellen an jedem Handgelenk trug“, teilten die Kameraden mit.

Die Schlüssellöcher der Handschellen befanden sich dabei jeweils an der Innenseite, wodurch sich die Fesseln nicht mehr öffnen ließen.

Der Fall endete in der Kfz-Werkstatt der Feuerwehr. Nachdem die Handgelenke des Mannes mit nassen Tüchern geschützt waren, schnitt ein Profi die Handschellen mit einem Dremel auf. Beide Handschellenpaare konnten so in wenigen Minuten entfernt werden und die beiden Herren wurden in die Freiheit entlassen, teilte die Feuerwehr mit.