Scholen - Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist ein junger Fahrer eines Transporters in Scholen (Kreis Diepholz) gestorben. Rettungskräfte konnten den 26-Jährigen am Montag nur noch tot aus der völlig zerstörten Fahrerkabine bergen, wie die Polizei mitteilte. Der 59 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges kam mit Prellungen an Armen und Beinen sowie einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus.

Warum der Fahrer des Transporters in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Der Fahrer des entgegenkommenden Sattelzuges versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.