In Wiedemar verliert ein 21-Jähriger ohne Führerschein in der Nacht die Kontrolle über sein Auto. Sein Wagen brennt komplett aus.

In Nordsachsen verliert ein alkoholisierter Fahrer die Kontrolle über sein Auto (Symbolbild)

Wiedemar - Ein 21-Jähriger hat in Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) betrunken und ohne Führerschein einen schweren Unfall verursacht. Dabei verletzte er sich selbst, entfernte sich anschließend vom Unfallort - und sein Auto brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann in der Nacht zum Samstag mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und zwischen zwei Grundstücken zum Stehen kam. Dort ging der Wagen in Flammen auf.

Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Beifahrer blieb äußerlich unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer war zunächst verschwunden, wurde jedoch wenig später verletzt in der Nähe gefunden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.