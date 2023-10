Eine sächsische Theatergruppe ist in der israelischen Stadt Herzliya gestrandet. Wann die Schüler nach Hause heimkehren können, ist unklar.

Junge Theatergruppe aus Leipzig sitzt in Israel fest

Leipzig - Nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sitzt eine Leipziger Schülertheatergruppe immer noch in einer israelischen Stadt fest. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, hätten die 15 Jugendlichen und ihre Betreuer, die sich in Herzliya nördlich von Tel Aviv aufhalten, bereits am Montag nach Deutschland fliegen sollen. Dieses Vorhaben scheiterte, viele Flugverbindungen von und nach Israel wurden gestrichen.

Nach Angaben der Stadt Leipzig arbeitet man mit Hochdruck daran, die Theatergruppe K nach Deutschland zu holen. Demnach gibt es Möglichkeiten, Israel über Zypern zu verlassen. „Wir stehen in regem Austausch zu der Gruppe und haben durch unsere Städtepartnerschaft eine gute Verbindung zu Herzliya“, sagte Sprecher Matthias Hasberg am Dienstag. Eine konkrete Flugverbindung gebe es jedoch noch nicht.

Derzeit sei die Gruppe in einem Internat außerhalb der Stadt untergebracht. Die Jugendlichen hätten Kontakt zu ihren Familien und seien derzeit in Sicherheit. Laut Hasberg steht die Stadt Leipzig auch in Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Evakuierungsflüge aus Israel seien derzeit jedoch nicht geplant.