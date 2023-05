Berlin - Zwei junge Männer sind in Berlin-Neukölln von einer Gruppe schwulenfeindlich beleidigt und angegriffen worden. Der 23-jährige und der 26-jährige Mann wurden nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend vor einem Café in der Sonnenallee erst von drei Männern im Vorbeigehen beleidigt. Dann warfen die Angreifer eine Flasche auf das Paar, verfolgten es und schlugen dem 26-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf.