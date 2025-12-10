Gröditz - Ein Zehnjähriger ist in Gröditz (Landkreis Meißen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge hatte ein Kuscheltier von der Straße aufheben wollen, wie die Polizei mitteilte. Er rannte den Angaben zufolge vom Gehweg zurück auf die Hauptstraße. Dabei wurde er am Dienstag vom Wagen einer 25-Jahre alten Autofahrerin erfasst und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau hatte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig bremsen können.