Alkoholisiert und ohne Führerschein landet eine 28 Jahre alte Autofahrerin in der Nacht in der Ollenbäke. Sie wird nicht verletzt - das Auto wird allerdings aufwendig mittels Kran geborgen.

Junge Frau fährt mit Auto in die Ollenbäke

In Westerstede war eine junge Frau alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs - und landete in der Ollenbäke. (Symbolfoto)

Westerstede - Eine 28-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Westerstede in der Nacht mit ihrem Auto in der Ollenbäke gelandet. Die Frau wurde nicht verletzt und befreite sich selbst aus dem Auto, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Allerdings stellten die Beamten ihren Angaben zufolge fest, dass die Autofahrerin unter Alkoholeinfluss stand und keine Fahrerlaubnis hat.

Über einen an der Straße liegenden öffentlichen Parkplatz sei sie durch eine Hecke direkt in die Ollenbäke gefahren. Hier blieb das Fahrzeug unterhalb der Brücke im Kanal liegen und wurde aufwendig mittels Kran geborgen.

Gegen die Frau wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.