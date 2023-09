Adorf - Im Ringen um die Rettung der Flussperlmuschel setzt Sachsen seine Auswilderungen fort. Dazu sollten am Donnerstag 250 aus der Nachzucht stammende Muscheln an der Triebel im Vogtland in die Freiheit entlassen werden. Die Süßwassermuschel ist vom Aussterben bedroht und kommt im Freistaat nur noch in einigen wenigen Gewässern im Vogtland vor. Seit etlichen Jahren werden deshalb in einer Station im Vogtlandkreis die Tiere nachgezüchtet. Es ist eine von bundesweit vier solchen Einrichtungen. Ohne diese menschliche Hilfe wären die Tiere in Sachsen nach Expertenmeinung ausgestorben.

Ziel des Projekts ist es, die Bestände zu stabilisieren und eine natürliche Vermehrung in freier Natur zu sichern. Dabei soll auch die nun herangezüchtete Muschelgeneration helfen. Die Tiere seien teils älter als zehn Jahre und bis zu sieben Zentimeter groß, teilte der Vogtlandkreis mit. Nach Angaben der Landesstiftung Natur und Umwelt wurden sie in Käfigen gehalten und intensiv gepflegt. Das Artenschutzprojekt ist Teil des Bundesprogramms Biologische Vielfalt und wird aus Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert.

Die Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) kann mehr als 100 Jahre alt werden und benötigt hohe Wasserqualität. Sie ernährt sich von Schwebstoffen im Wasser und wirkt dabei wie eine Art Filter. Zur Fortpflanzung stoßen die Tiere winzige Larven aus, die sich in den Kiemen von Wirtsfischen - meist Bachforellen - einnisten und zu Jungmuscheln heranreifen. Nach einigen Monaten lassen sie sich auf den Bachgrund fallen, wo ihr eigentliches Leben beginnt. Früher waren die Muscheln wegen ihrer Perlen begehrt. In der Region gab es eine ausgeprägte Perlenfischerei.