Vor dem Merseburger Bahnhof werden zwei Männer von einer Gruppe junger Erwachsener geschlagen und getreten. Die Polizei nimmt sechs Verdächtige fest. Was bisher bekannt ist.

Merseburg - Zwei 26 Jahre alte Männer sind in der Nacht zum Sonntag vor dem Bahnhof in Merseburg (Saalekreis) von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden von sechs Personen geschlagen und getreten. Einer der Männer kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, der andere lehnte eine medizinische Behandlung ab.

Die mutmaßlichen Angreifer im Alter von 18 bis 19 Jahren flüchteten zunächst vom Tatort, konnten jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.