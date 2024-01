Berlin - Ein 13-Jähriger hat in Berlin-Lichtenberg von einem Fenster aus mit einer Softairwaffe auf zwei Frauen geschossen. Die 40-Jährige und die 43-Jährige verspürten eigenen Angaben zufolge am Montagnachmittag in der Atzpodienstraße plötzlich Schmerzen an Schläfe und Schulter, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Aufnahme des Sachverhalts erschien demnach eine Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn. Der Junge gab zu, mit seinen beiden Softairwaffen aus dem Fenster geschossen zu haben. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Die 40-Jährige lehnte eine Behandlung ihres Hämatoms ab, die 43-Jährige musste nicht behandelt werden, wie es hieß.