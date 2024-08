An einer Haltestelle in Magdeburg hält eine Straßenbahn. Als ein Kind zu dieser gelangen will, wird es angefahren.

Junge an Straßenbahnhaltestelle in Magdeburg angefahren

Magdeburg - Ein Zehnjähriger ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Magdeburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wollte am Donnerstagnachmittag vom Gehweg aus zu einer haltenden Straßenbahn gelangen und überquerte dafür die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dann kam es zur Kollision. Der Junge kam einige Meter weiter zum Liegen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Gegen den 59 Jahre alten Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. Der Unfall passierte an der Haltestelle „Thiemplatz“.