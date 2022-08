Jung kann sich Verbleib bei Werder Bremen gut vorstellen

Bremen - Defensivspieler Anthony Jung kann sich einen Verbleib bei Werder Bremen gut vorstellen. „Wir fühlen uns als Familie in Bremen sehr wohl, ich mich im Verein auch. Ich kann mir gut vorstellen, hier zu bleiben“, sagte Jung am Donnerstag in einer Medienrunde in Bremen. „Ich bin jetzt in einem Alter, da beschäftige ich mich nicht mehr mit vielen Wechseln. Wir haben eine super Saison gespielt und sind jetzt gut gestartet. Es sprechen natürlich einige Dinge für Werder Bremen“, sagte der 30-Jährige.

Der Vertrag von Jung, der im vergangenen Jahr von Bröndby Kopenhagen gekommen war, läuft am 30. Juni 2023 aus. Ein erstes Gespräch habe es im Trainingslager in Österreich bereits gegeben, sagte Jung. „Ich habe mir keine Deadline gesetzt. Die Winterpause ist ja auch etwas länger als sonst“, sagte Jung mit Blick auf mögliche Gespräche im November oder Dezember, wenn die Bundesliga wegen der WM in Katar pausiert.