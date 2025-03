Berlin - Die frühere Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Julia Helmke, ist neue Generalsuperintendentin der Evangelischen Kirche in Berlin. Der Wahlkonvent der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) habe die 55-Jährige im ersten Wahlgang mit 33 von 54 Stimmen gewählt, teilte die EKBO mit.

Damit vertritt Helmke künftig Bischof Christian Stäblein im Sprengel Berlin. „Ihre Kompetenz, theologische und kulturelle Themen miteinander zu verbinden sowie ihre internationale Vernetzung werden für den Sprengel Berlin eine wertvolle Bereicherung sein“, sagte Stäblein.

Amtseinführung in feierlichem Gottesdienst

Helmke war von 2017 bis 2021 Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Derzeit leitete sie nach Angaben der EKBO unter anderem das Referat für Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik und Geistliches Leben im Landeskirchenamt Hannover und ist Honorarprofessorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen. Sie solle in einem feierlichen Gottesdienst in das Amt eingeführt werden, hieß es.

Seit Januar hatte im Berliner Sprengel der EKBO Carsten Bolz den Posten des Superintendenten übergangsweise inne, nachdem Ulrike Trautwein nach 13 Jahren in dem Amt in den Ruhestand gegangen war.